POL-PPRP: Betrugsversuch am Telefon

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit von 02.06.2025 bis 09.06.2025 Grabschmuck von drei Gräbern des Friedhofs in Ruchheim und von einem Grab des Hauptfriedhofes in Ludwigshafen (Bliesstraße). Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. ...

