Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Dienstag (10.06.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Birkenweg in Dannstadt-Schauernheim ein und stahlen Schmuck. Dabei entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Als die Anwohnerin kurz vor 14:30 Uhr nach Hause kam, störte sie zwei Täterinnen, die daraufhin vom Tatort flüchteten. Es handelte sich dabei um zwei Frauen im Alter von 25 bis 30 Jahren. Eine der beiden war etwa 1,70m groß, korpulent, dunkelhaarig und bekleidet mit einer hellen Jeans sowie einer hellen Jeansjacke. Die andere Frau hatte einen schmaleren Körperbau, lange und blonde Haare und trug helle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

