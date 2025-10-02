PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Jagdkanzel beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Antrifttal. Im Zeitraum von Sonntag (28.09.) bis Montag (29.09.) machten sich Unbekannte an einer Jagdkanzel, die im Bereich eines Waldweges nahe des Müllersweg im Ortsteil Siebelshof aufgestellt ist, zu schaffen. Dabei beschädigten sie gewaltsam die Leiter der Kanzel. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

