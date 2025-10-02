PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin in Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Am Donnerstag (02.10.) wollte eine 17-jährige Fußgängerin aus Kalbach gegen 10:20 Uhr die Kurfürstenstraße in Höhe der Grünlicht zeigenden Fußgängerampel nahe der Kreuzung Leipziger Straße überqueren. Dabei übersah eine 44-jährige Opel-Fahrerin aus Eichenzell beim Rechtsabbiegen in die Kurfürstenstraße die Jugendliche. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin zu Fall kam und der Pkw über deren Fuß rollte. Die Fußgängerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

