Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vorrang missachtet: leichtverletzter Kradfahrer in Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Großenlüder befuhr am Freitagnachmittag (03.10.) gegen 16:40 Uhr mit seiner Kawasaki in Fulda die Nikolausstraße in Richtung Lindenstraße und bog nach links in diese ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer 53-jährigen PKW Fahrerin aus Künzell, die mit ihrem Seat die Nikolausstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, wobei sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 5000 Euro.

