POL-OH: Vorrang missachtet: leichtverletzter Kradfahrer in Fulda
Fulda (ots)
Fulda. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Großenlüder befuhr am Freitagnachmittag (03.10.) gegen 16:40 Uhr mit seiner Kawasaki in Fulda die Nikolausstraße in Richtung Lindenstraße und bog nach links in diese ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer 53-jährigen PKW Fahrerin aus Künzell, die mit ihrem Seat die Nikolausstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, wobei sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 5000 Euro.
gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell