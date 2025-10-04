POL-OH: Verkehrsunfall mit Flucht in Ebersburg - Schmalnau
Fulda (ots)
Am Samstag, den 04.10.2025 befuhr gegen 02:00 Uhr ein 33-jähriger aus Gersfeld stammender Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Schmalnau in Richtung Ortsmitte. Im Verlauf der Straße übersah er einen dort geparkten Pkw und kollidierte mit diesem. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand wurde eine Blutentnahme angeordnet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10500 EUR.
gefertigt: PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK, Stock
