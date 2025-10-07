Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Überschlagener Mazda bei Neuhof-Giesel - Drei Personen verletzt

Neuhof (ots)

Am Montagabend (06.10.) kam es auf der L 3079 zwischen Fulda und Neuhof zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach aktuell vorliegenden Informationen war ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Neuhof mit seinem Mazda von Niederrode kommend in Richtung Giesel unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Bankette und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mazda überschlug sich und blieb schließlich neben der Fahrbahn im Graben auf dem Dach liegen.

Der 20-Jährige sowie eine 19-jährige Insassin konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befahren. Der 19-jährigen Beifahrerin musste von Ersthelfern aus dem Auto geholfen werden. Alle Insassen wurden schwer verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Am Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro beläuft.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell