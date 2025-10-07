Polizeipräsidium Osthessen

Gefährliche Körperverletzung - Geschädigter gesucht

Fulda. Am Sonntag (05.10.) kam es in der Robert-Kircher-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen war dort ein bisher unbekannter Mann gegen 18 Uhr mit einem Fahrrad unterwegs, als es zwischen dieser Person und zwei Fußgängern, einem 45-jährigen und einem 32-jährigen Mann, zunächst zu verbalen Streitigkeiten kam. Die Fußgänger hätten den Unbekannten im weiteren Verlauf vom Fahrrad gezogen und gegen einen parkenden Pkw gestoßen. Der Radfahrer kam zu Fall, woraufhin die beiden Fußgänger ihn getreten hätten. Der Geschädigte verließ kurz darauf mit seinem Fahrrad den Tatort. Eine Zeugin des Vorfalles informierte die Polizei. Bereits wenige Minuten später nahm eine Streife der Polizei Fulda zwei Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe fest. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Polizei sucht nun nach dem geschädigten Radfahrer. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, klein, korpulente Statur. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Mehrere Diebstähle aus Pkw

Großenlüder. Im Bereich "Mühlenstraße" / "Zur Kalten Lüder" stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (04.10.) und Montagmorgen (06.10.) Bargeld und persönliche Gegenstände aus mehreren Pkw - einem grauen Ford S-Max, einem schwarzen Seat Leon, einer schwarzen Mercedes C-Klasse, einem hellblauen Ford Focus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rollerdiebstahl

Fulda. In der Lüdermünder Straße im Ortsteil Lüdermünd stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (03.10.) und Samstagmittag (04.10.) einen blauen Roller des Herstellers Piaggio im Wert von rund 2.600 Euro. Das Zweirad war im Hof vor einem Wohnhaus abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter-Fahrer flüchtig

Petersberg. Einer Streife der Polizei Fulda fiel am Montagabend (06.10.), gegen 21.45 Uhr, im Weiherweg ein verdächtiger E-Scooter-Fahrer auf, woraufhin sich die Beamten zu einer Kontrolle entschlossen. Die Beamten forderten den Fahrzeugführer auf anzuhalten. Dieser kam der Aufforderung nicht nach und fuhr gegen einen der Polizisten. Der Beamte stürzte und verletzte sich hierbei leicht - der Fahrer ließ den Roller zurück und flüchtete zu Fuß. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der E-Scooter vor einigen Tagen in der Innenstadt von Fulda gestohlen worden war. Die Polizei hat nun die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Nötigung aufgenommen. Wer Hinweise zur flüchtigen Person geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

