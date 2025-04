Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Stetten, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet EC-Karte und gibt sich als Bankmitarbeiter aus (17.04.2025)

Engen, Stetten (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag ist es in der Neuhewenstraße zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Unbekannter erst eine Geldkarte entwendete und sich anschließend in betrügerischer Absicht als Bankmitarbeiter ausgegeben hat.

Gegen 16.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte unbemerkt Zutritt zu dem Wohnhaus eines 67-Jährigen. Dort entwendete er aus einem Geldbeutel zunächst eine EC-Karte und Bargeld. Anschließend verließ er das Gebäude, begab sich zu Haustür, klingelte dort und stellte sich als Mitarbeiter der Sparkasse vor. In der Folge versuchte er dem 67-Jährigen weiß zu machen, dass dessen EC-Karte gefunden worden sei und er nun den PIN zur Verifizierung benötige. Nachdem der 67-Jährige sofort Verdacht schöpfte, forderte er den Unbekannten auf, sich auszuweisen. Daraufhin reagierte der Fremde sofort aufbrausend und flüchtete schließlich in einem dunklen Kleinwagen in Richtung Leipferdingen.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30-40 Jahre alt, braungebrannter Teint, dunkles krauses Haar, schwarzer Vollbart. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder Personen, die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell