PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand eines Sattelaufliegers auf der A 7

POL-OH: Brand eines Sattelaufliegers auf der A 7
  • Bild-Infos
  • Download

Fulda (ots)

Am Dienstagmorgen (08.10.) wurden die Feuerwehr und die Autobahnpolizei Petersberg gegen 06.30 Uhr zu einem Sattelzug entsandt, der auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Fulda-Nord und dem Parkplatz Rotkopf in Fahrtrichtung Kassel in Brand geraten war.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der Auflieger, der mit 21 Tonnen Arbeitsplatten beladenen war, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bereich der Achsen in Brand. Dem 47-jährigen Fahrzeugführer gelang es noch, auf dem Standstreifen anzuhalten und die Zugmaschine abzukoppeln. Trotz der schnellen Reaktion konnte er jedoch nicht mehr verhindern, dass sich das Feuer auf den Auflieger ausbreitete und auf die Ladung übergriff.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Für die Löscharbeiten war die Autobahn circa 1,5 Stunden voll gesperrt, bevor die im Rückstau stehenden Fahrzeuge langsam an der Brandstelle vorbeigeleitet werden konnten. Der Verkehr wird durch die Autobahn GmbH an der Anschlussstelle Fulda-Nord abgeleitet. Umfang und Dauer der Bergungsarbeiten und die damit verbundene Sperrung der A7 lassen sich zurzeit noch nicht abschätzen.

Die Höhe des Sachschadens dürften nach ersten Schätzungen im oberen fünfstelligen Bereich liegen.

Diegelmann, PHK

Polizeiautobahnstation Petersberg

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 22:19

    POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Tann / Wendershausen

    Fulda (ots) - Am 07.10.2025, gegen 14:15 Uhr kam es in der Ortslage von Tann / Wendershausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem PKW mit einer leicht verletzten Person. Ein 22-jähriger aus der Gemeinde Tann befuhr mit seinem Roller die Hauptstraße in Wendershausen in Fahrtrichtung Tann (Rhön). Ein 64.-jähriger aus der Gemeinde Tann befuhr mit ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 16:25

    POL-OH: Diebstahl aus Cabrio / Einbruch in Einfamilienhaus

    Vogelsberg (ots) - Diebstahl aus Cabrio Alsfeld. Bereits am Sonntag (05.10.) zerschnitten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 21 und 22.15 Uhr das Dach eines Cabrios, welches in der Volkmarstraße geparkt war und entwendeten daraus einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:49

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Zwei Leichtverletzte auf B 84 Rasdorf. Ein 63-Jähriger aus Hünfeld war am Dienstagmittag (07.10.), gegen 11.25 Uhr, mit seinem Audi A 3 auf der B 84 von Rasdorf in Richtung Hünfeld unterwegs. Nach aktuell vorliegenden Informationen beabsichtigte der Mann ein vor ihm fahrendes Wohnmobil zu überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren