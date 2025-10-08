Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand eines Sattelaufliegers auf der A 7

Fulda (ots)

Am Dienstagmorgen (08.10.) wurden die Feuerwehr und die Autobahnpolizei Petersberg gegen 06.30 Uhr zu einem Sattelzug entsandt, der auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Fulda-Nord und dem Parkplatz Rotkopf in Fahrtrichtung Kassel in Brand geraten war.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der Auflieger, der mit 21 Tonnen Arbeitsplatten beladenen war, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bereich der Achsen in Brand. Dem 47-jährigen Fahrzeugführer gelang es noch, auf dem Standstreifen anzuhalten und die Zugmaschine abzukoppeln. Trotz der schnellen Reaktion konnte er jedoch nicht mehr verhindern, dass sich das Feuer auf den Auflieger ausbreitete und auf die Ladung übergriff.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Für die Löscharbeiten war die Autobahn circa 1,5 Stunden voll gesperrt, bevor die im Rückstau stehenden Fahrzeuge langsam an der Brandstelle vorbeigeleitet werden konnten. Der Verkehr wird durch die Autobahn GmbH an der Anschlussstelle Fulda-Nord abgeleitet. Umfang und Dauer der Bergungsarbeiten und die damit verbundene Sperrung der A7 lassen sich zurzeit noch nicht abschätzen.

Die Höhe des Sachschadens dürften nach ersten Schätzungen im oberen fünfstelligen Bereich liegen.

Diegelmann, PHK

Polizeiautobahnstation Petersberg

