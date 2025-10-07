Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Tann

Wendershausen

Fulda (ots)

Am 07.10.2025, gegen 14:15 Uhr kam es in der Ortslage von Tann / Wendershausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem PKW mit einer leicht verletzten Person. Ein 22-jähriger aus der Gemeinde Tann befuhr mit seinem Roller die Hauptstraße in Wendershausen in Fahrtrichtung Tann (Rhön). Ein 64.-jähriger aus der Gemeinde Tann befuhr mit seinem Pkw die Dorfstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. An der Einmündung Dorfstraße / Hauptstraße wollte der Pkw-Fahrer nach rechts in die Hauptstraße einbiegen und übersah hierbei den von linkskommenden und vorfahrtsberechtigten Roller-Fahrer. Der Roller-Fahrer konnte noch ausweichen, kam aber ins Schlingern und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell