Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Osthessen

Osthessen (ots)

FD

Von Fahrbahn abgekommen

Fulda. Am Dienstag (07.10.) kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand. Ein 51-jähriger Skoda-Fahrer aus Großenlüder befuhr die L 3418 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Johannesberg. Circa 200 Meter vor der Ausfahrt Johannesberg kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Der 51-jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Poppenhausen. Am Mittwochmorgen (08.10.), gegen 10:40 Uhr, kam es in der Ortslage von Poppenhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem Bus mit einer leicht verletzten Person. Ein 18-jähriger aus der Gemeinde Poppenhausen befuhr mit seinem Roller die Georgstraße in Fahrtrichtung Burgstraße. Nach circa 50 Metern bog von rechts aus dem Zubringer der Burgstraße ein 35-jähriger aus der Gemeinde Sandberg mit seinem Reisebus in die Burgstraße ein. Der Roller-Fahrer konnte noch ausweichen, kam aber ins Schlingern und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

HEF

Verkehrsunfallflucht

Ludwigsau. Am Dienstag (07.10.), gegen 14.45 Uhr, befuhr ein VW-Tiguan-Fahrer aus Waldkappel die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Vor ihm befand sich ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Transporter (Pritschenfahrzeug). In Höhe von Bebra-Blankenheim verlor der Transporter ein Stein von der offenen Transport-Pritsche. Dieser flog gegen die Frontscheibe des VW-Tiguan und es entstand rund 350 Euro Sachschaden. Der Geschädigte machte sich mittels Lichthupe bemerkbar und konnte den Verursacher zum Anhalten im Bereich von Blankenheim bewegen. Der Verursacher bestritt die Schuldzuweisung und fuhr davon, ohne weitere Daten auszutauschen. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 od. www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall beim Überholen

Heringen-Leimbach. Am Dienstag (07.10), gegen 8.25 Uhr, befuhren ein Radbagger-Fahrer aus Treffurt, ein Chevrolet-Fahrer aus Heringen und ein Daimler-Fahrer aus Werra-Suhl-Tal die L 3172 in Richtung Heringen-Leimbach. Der Daimler-Fahrer begann einen Überholvorgang, um den Chevrolet zu überholen. Während des Überholvorganges, als die Fahrzeuge des Daimlers und Chevrolets auf gleicher Höhe waren, setzte der Chevrolet ebenfalls zum Überholen des Radbaggers an. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen und der Pkw Chevrolet stieß zudem noch gegen den Bagger. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfallfluchten

Bad Hersfeld. Am Montag (06.10.), in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr, parkte ein Bad Hersfelder Opel-Fahrer ordnungsgemäß in einer Parkbucht auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den grauen Opel im Bereich der Fahrerseite. Sachschaden rund 450 Euro.

Bad Hersfeld. Zwischen Montag (06.10.), 21 Uhr, und Dienstag (07.10.), 10.30 Uhr, parkte ein Audi-Fahrer aus Bad Hersfeld ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Wallengasse. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den parkenden blauen Audi im Bereich der Beifahrerseite. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

In beiden letztgenannten Fällen entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 od. www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Pedelec

Bad Hersfeld-Johannesberg. Am Dienstag (07.10.), gegen 21.10 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bad Hersfeld den für Radfahrer freien, vom Ahornweg abgehenden Gehweg. Beim Umfahren eines Fußgängers, der wenige Meter vor der Autobahnunterführung lief, verlor der Radfahrer auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Der 71-Jährige wurde leichtverletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand rund 350 Euro Sachschaden.

Verkehrsunfall - eine Person verletzt

Neuenstein-Aua. Am Dienstag (07.10.), gegen 23.05 Uhr, befuhr ein 50-jähriger LKW-Fahrer aus Polen die B 324 aus Obergeis kommend in Richtung Aua. In diesem Fahrbahnverlauf hielt der Fahrer an einem seitlichen landwirtschaftlichen Nutzweg an und überquerte anschließend die Fahrbahn um in die Straße "Im Biegen" einzufahren. Nachdem die Zugmaschine die Straße gequert hatte, folgte der Anhänger auf die Fahrbahn. Durch einen in gleicher Richtung fahrenden Audi-Fahrer aus Neukirchen, wurde der Anhänger zu spät wahrgenommen. Der Audi prallte ungebremst in die Deichsel und den Heckbereich der Zugmaschine. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und von Ersthelfern aus dem Fahrzeug gerettet. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 20.500 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell