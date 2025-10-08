PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt - Warnhinweise der Polizei

Vogelsberg (ots)

Grebenhain. Am Dienstag (07.10.), in der Zeit zwischen 10.45 und 11.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einer 73-jährigen Kundin eines Lebensmitteldiscounters in der Vaitshainer Straße ihr Portemonnaie und erbeuteten das darin enthaltene Bargeld. Der leere Geldbeutel wurde wenig später auf dem Parkplatz des Marktes von einem Kunden aufgefunden. Der oder die Täter hatten offenbar einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit gezielt genutzt, um das Portemonnaie zu entwenden, welches sich in einer am Einkaufswagen angehängten Tasche befand.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und andere Wertgegenstände dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Seibert, KHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 14:42

    POL-OH: Verkehrsunfälle in Osthessen

    Osthessen (ots) - FD Von Fahrbahn abgekommen Fulda. Am Dienstag (07.10.) kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand. Ein 51-jähriger Skoda-Fahrer aus Großenlüder befuhr die L 3418 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Johannesberg. Circa 200 Meter vor der Ausfahrt Johannesberg kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, das ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:15

    POL-OH: Einbruch in Scheune

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Scheune Ludwigsau. Am Dienstagnachmittag (07.10.), gegen 16.45 Uhr, brachen mehrere unbekannte Männer in eine Scheune in der Biedebacher Straße in Tann ein. Von dort entwendeten sie unter anderem ein E-Bike, ein Fahrrad sowie eine Kettensäge im Wert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren