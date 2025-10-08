Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt - Warnhinweise der Polizei

Vogelsberg (ots)

Grebenhain. Am Dienstag (07.10.), in der Zeit zwischen 10.45 und 11.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einer 73-jährigen Kundin eines Lebensmitteldiscounters in der Vaitshainer Straße ihr Portemonnaie und erbeuteten das darin enthaltene Bargeld. Der leere Geldbeutel wurde wenig später auf dem Parkplatz des Marktes von einem Kunden aufgefunden. Der oder die Täter hatten offenbar einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit gezielt genutzt, um das Portemonnaie zu entwenden, welches sich in einer am Einkaufswagen angehängten Tasche befand.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und andere Wertgegenstände dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Seibert, KHK

