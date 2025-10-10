Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstahl von Geldbörse

Sachbeschädigung

Heringen. Unbekannte beschädigten auf bislang nicht bekannte Weise die äußere Glasscheibe einer Hauseingangstür in der Dorfstraße in Leimbach und verursachten rund 300 Euro Sachschaden. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 13. September und 8. Oktober. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse

Bebra. Eine Frau war am Donnerstagabend (09.10.), gegen 18.10 Uhr, in der Bismarckstraße einkaufen. Als sie an ihrem Fahrzeug war, bemerkte sie, dass sie ihre Handtasche im Einkaufswagen vergessen hatte. Sie kehrte unmittelbar dorthin zurück, wo sie den Einkaufswagen abgestellt hatte. Ihre Handtasche befand sich nach wie vor dort, allerdings hatten unbekannte Langfinger diese kurze Zeit genutzt, um unbemerkt den darin befindlichen Geldbeutel zu entwenden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

