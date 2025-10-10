Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Leichtkraftradfahrer kommt zu Fall

BAD HERSFELD. Am Freitag (10.10.), gg. 15:00 Uhr, wollte ein 58-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Leichtkraftrad von einem Supermarkt-Parkplatz in die Friedloser Straße einfahren. Dabei kam der Ludwigsauer im Bereich der Ausfahrt zu Fall. Ob der Unfall eigenverschuldet war oder er von einer 61-jährigen PKW-Fahrerin aus Bad Hersfeld, welche von der Friedloser Straße auf den Parkplatz abbiegen wollte, geschnitten wurde, konnte nicht geklärt werden. Der Ludwigsauer wurde verletzt und musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld zu melden.

Unfallflucht beobachtet

BAD HERSFELD. Am Freitag (10.10.), gg. 11:00 Uhr, wollte eine 66-jährige PKW-Fahrerin aus Breitenbach a. H. in der Straße Badestube, Höhe Hausnummer 16, rückwärts auf eine Parkfläche fahren. Dabei stieß sie mit dem Heck gegen ein nebenstehendes Verkehrsschild. Das Verkehrsschild wurde dabei beschädigt und aus der Verankerung gelöst. Im Anschluss fuhr die 66-Jährige davon. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Über das abgelesene Kennzeichenschild konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der Schaden an dem Schild beziffert sich auf ca. 300 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Schaar

