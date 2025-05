POL-HH: 250506-4. Zeugenaufruf nach Überfall auf einen Kiosk in Hamburg-Sternschanze

Hamburg (ots) - Zeit: seit Mitte April 2025 Tatorte: Hamburg-Eimsbüttel, -Harvestehude und -Winterhude Seit Mitte April sind auch in Hamburg vereinzelt Fälle gemeldet worden, bei denen die Einbrecherinnen und Einbrecher zum Öffnen der Eingangstüren Säure in die Türschlösser eingebracht haben. Die Polizei gibt Verhaltenstipps. In anderen Bundesländern schon seit ...

mehr