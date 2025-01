Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Weitläufiger Ölfilm auf Gewässer

Aurich-Sandhorst (ots)

Eine nicht unerhebliche Menge an ausgetretenen Betriebsstoffen hat am Freitagnachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr Sandhorst gesorgt. Auf der Wasseroberfläche der Sandhorster Ehe war ein deutlicher Ölfilm feststellbar, der sich offenbar schon weitläufiger ausgebreitet hatte. Unter anderem waren auch angrenzende Gräben betroffen, die über Seitenarme an die Ehe angebunden sind. Die Feuerwehrleute brachten umgehend Ölsperren auf den Gewässern aus, um eine weitere Verbreitung einzudämmen. Auch ein Ölbindefließ wurde zur lokalen Aufnahme der Betriebsstoffe eingesetzt. Parallel zum Abfahren der Wasserläufe, um diese auf weitere Ölfilme zu kontrollieren, versuchten die Einsatzkräfte auch die Austrittsstelle ausfindig zu machen. Diese konnte nach einiger Zeit im Industriegebiet Sandhorst lokalisiert werden, wo umgehend weitere Ölsperren platziert wurden. Mit der dadurch erreichten Unterbindung einer weiteren Gewässerverunreinigung war der Einsatz für die Feuerwehr nach etwa zweieinhalb Stunden beendet. Ebenfalls waren Kräfte von Polizei und Unterer Wasserbehörde involviert, die sich um weitere erforderliche Maßnahmen kümmerten.

