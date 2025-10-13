PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Brand einer Mülltonne Bushaltestelle durch Hitzeentwicklung beschädigt

Altenberge (ots)

Am Sonntagmorgen (12.10.) gegen 05.00 Uhr ist die Polizei zu einem Brand einer Mülltonne an der Münsterstraße gerufen worden. Unbekannte Täter setzten hier auf bisher unbekannte Weise eine Mülltonne in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Scheibe der angrenzenden Bushaltestelle beschädigt. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro. Die Polizei in Emsdetten ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an Telefon: 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 08:39

    POL-ST: Lengerich, Brand im Mehrfamilienhaus, zwei Personen verletzt

    Lengerich (ots) - Am Samstag (11.10.) um 13.25 Uhr wurde die Polizei in Lengerich zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus an der Theodor-Storm-Straße gerufen. Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Nach ersten Ermittlungen war der Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss entstanden. Die Bewohner konnten über eine Leiter, die Nachbarn zur ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 08:47

    POL-ST: Greven / Lengerich, Vermisstenfahndung erfolgreich

    Greven Lengerich (ots) - Polizei hat den vermissten 36-jähriger Mann wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Rückfragen bitte an: Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren