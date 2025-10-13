Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Brand einer Mülltonne Bushaltestelle durch Hitzeentwicklung beschädigt

Altenberge (ots)

Am Sonntagmorgen (12.10.) gegen 05.00 Uhr ist die Polizei zu einem Brand einer Mülltonne an der Münsterstraße gerufen worden. Unbekannte Täter setzten hier auf bisher unbekannte Weise eine Mülltonne in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Scheibe der angrenzenden Bushaltestelle beschädigt. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Schaden von etwa 1200 Euro. Die Polizei in Emsdetten ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an Telefon: 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell