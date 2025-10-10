PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 47-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Unfallbeteiligter flüchtet, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Salzbergener Straße/Anton-Führer-Straße ist am Donnerstag (09.10.) gegen 18.30 Uhr ein 47-jähriger Mann aus Gronau schwer verletzt worden.

Der Motorradfahrer fuhr ersten Erkenntnissen zufolge auf der B481 (Salzbergener Straße) in Richtung Neuenkirchener Straße. Auf Höhe der Einmündung Anton-Führer-Straße wurde der 47-Jährige den Angaben zufolge von einem Autofahrer gestreift, der die Fahrbahn wechselte. Dadurch musste er bremsen und stürzte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Krad wurde abgeschleppt.

Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Den Angaben zufolge handelte es sich um einen BWM. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Die Polizei ermittelt zu dieser Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Auto oder dem Fahrer geben können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

