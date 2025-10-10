Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht, blauer VW beschädigt

Hörstel (ots)

Am Dienstag (07.10.) in der Zeit zwischen 08.40 Uhr und 16.15 Uhr ist es an der Straße Baumgarten zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein blauer VW Taigo, der auf dem rechten Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 6 parkte, wurde am Radkasten vorne links stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 2.500 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Pkw bzw. dem Fahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine 05971/9384215.

