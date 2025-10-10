POL-ST: Greven
Lengerich, vermisste Person Polizei sucht mit Foto nach dem Vermissten
Lengerich Greven (ots)
Ein 36-jähriger Mann aus Greven wird aktuell vermisst. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war in Lengerich. Die Polizei sucht ihn nun mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten die Polizei Greven unter 02571-9284455 oder die Polizei in Lengerich unter 05481-93374515 zu kontaktieren.
Hier geht's zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/182797
