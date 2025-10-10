Altenberge (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Laerstraße ist am frühen Mittwochmorgen (08.10.) ein 26-jähriger Mann aus Ahaus schwer verletzt worden. Ein Zeuge meldete gegen 06.00 Uhr ein Auto, das von der Straße abgekommen und auf einem Feld zum Stehen gekommen war. Der 26-Jährige fuhr zuvor mit einem blauen Opel aus Richtung Altenberge kommend auf der Laerstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er auf ...

mehr