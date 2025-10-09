PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, 26-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Altenberge (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Laerstraße ist am frühen Mittwochmorgen (08.10.) ein 26-jähriger Mann aus Ahaus schwer verletzt worden. Ein Zeuge meldete gegen 06.00 Uhr ein Auto, das von der Straße abgekommen und auf einem Feld zum Stehen gekommen war.

Der 26-Jährige fuhr zuvor mit einem blauen Opel aus Richtung Altenberge kommend auf der Laerstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er auf Höhe der Einmündung Westenfeld nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Graben und stoppte dann auf dem angrenzenden Feld.

Der junge Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Die Laerstraße wurde im Unfallbereich für die Dauer der Unfallaufnahme und die medizinische Notversorgung voll gesperrt. Der Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7700 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

