Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Autodiebstahl verhindert, aggressiver Café Besucher, Einbruch in Wohnhaus, Einbruchsversuch in Wohnung, Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Hohenlohekreis (ots)

Niedernhall: Autodiebstahl wurde durch wachsamen Hund verhindert

Durch das Bellen eines Hundes konnte ein Autodiebstahl verhindert werden. Die Bewohner eines Hauses im Rapsblütenweg wurden in der Donnerstagnacht um 01:50 Uhr durch das Bellen ihres Hundes geweckt. Als sie nachsahen, weshalb der Hund angeschlagen hatte, nahmen sie mehrere Personen wahr, die sich an ihrem Audi A6 zu schaffen machten. Offensichtlich wurde das Schlüsselsignal des Keyless-Go Systems verlängert, sodass einer der Täter bereits die Tür des Autos öffnen konnte. Das Bellen des Hundes bemerkten offensichtlich auch die Täter, denn kurz darauf rannten die drei Täter zu einem etwa 100 Meter entfernten, dunkelfarbigen Auto und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen bezüglich des versuchten Autodiebstahls werden vom Polizeiposten Niedernhall betrieben. Verdächtige Wahrnehmungen können dem Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 gemeldet werden.

Künzelsau: Auseinandersetzung in Shisha-Café führt zu mehreren Strafanzeigen

Für den Gast eines Shisha-Cafés endete der Mittwochabend in mehreren Strafverfahren. Gegen 23:40 Uhr wurde die Polizei Künzelsau zu einer Körperverletzung in die Gaststätte in der Hauptstraße gerufen. Ein 42-jähriger Gast habe zuvor den Wirt mit dem Kopf gestoßen und daraufhin das Café verlassen. Die Polizeistreife konnte den 42-jährigen im Bereich des Bahnhofs antreffen. Er war deutlich alkoholisiert und in aggressivem Gemütszustand. Nachdem er auch in sehr aggressivem Tonfall mit der Polizeistreife sprach und in bedrohlicher Haltung auf sie zuging wurden ihm Handschellen angelegt. Auf dem Weg zum Streifenwage widersetzte sich der 42-Jährige, beleidigte die Polizeibeamten verbal und versuchte, nach ihnen zu treten. Im Polizeirevier wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,42 Promille. Auch der Aufenthalt in der Gewahrsamseinrichtung konnte den Mann nicht beruhigen. Hier biss er einen Polizeibeamten in den Finger und beschädigte die Zelle. Aufgrund des andauernd aggressiven Verhaltens wurde der Mann letztlich an eine medizinische Einrichtung überstellt.

Öhringen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ein Wohnhaus im Nußbaumweg war am Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und 22 Uhr Ziel eines Einbrechers. Dieser verschaffte sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einer Wohnung, öffnete mehrere Schränke und Schubladen und entwendete mehrere tausend Euro, sowie eine Herrenuhr. Zeugen, die in Zusammenhang stehende, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Waldenburg: Einbrecher scheitert an gesichertem Fenster - Wer hat etwas gesehen?

Am Donnerstag, zwischen 05:30 Uhr und 19:15 Uhr versuchte ein Einbrecher in eine Wohnung in der Straße am Eichenhain zu gelangen. Hierbei hebelte er mehrfach an einem Fenster, konnte dieses aber nicht öffnen. Verdächtige Wahrnehmungen können dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 gemeldet werden.

Krautheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Donnerstagabend, um 18 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Gommerdorfer Straße in Richtung Gommerdorf und wechselte auf die Linksabbiegerspur, um auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums aufzufahren. Beim Vorbeifahren streifte ein dunkler Pkw das Auto des Geschädigten an der rechten Fahrzeugseite, verursachte einen Streifschaden und setzte danach seine Fahrt ohne Reaktion auf die Fahrzeugberührung fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell