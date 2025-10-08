Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, 15-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt, unter Räder von Lkw geraten

Emsdetten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (07.10.) um kurz nach 13.30 Uhr ist eine 15-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Sie war unter einen Lkw geraten.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Amtmann-Schipper-Straße/Westumer Landstraße. Zunächst wollte ein lettischer Lkw-Fahrer mit einer Sattelzugmaschine nach links in die Amtmann-Schipper-Straße abbiegen. Dies tat der 62-Jährige.

Zeitgleich wollte die 15-Jährige aus Emsdetten die Amtmann-Schipper-Straße mit ihrem Pedelec überqueren. Dabei kam es zur Kollision, die 15-Jährige geriet unter die Reifen des Lkw und wurde ein Stück mitgeschliffen.

Die Jugendliche wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 300 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell