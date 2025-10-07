Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Ochtrup (ots)

In Ochtrup sind seit Donnerstag (02.10.) fünf Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden.

An der Sommerstiege haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (04.10.) um kurz nach 01.15 Uhr einen weiß-blauen Ford Transit aufgebrochen, indem sie eine Scheibe einschlugen. Ein Zeuge wurde durch laute Geräusche geweckt. Der Ford stand in der Einfahrt eines Hauses. Der Zeuge beobachtet kurz darauf, wie sich drei dunkel gekleidete Personen von dem Wagen entfernten. Sie stiegen in ein Auto und fuhren in Richtung Vechtestraße davon. Die Autoaufbrecher stahlen ein Lasergerät sowie eine 3D-Anlage für Bagger. Der Wert liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei fahndete nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg.

An der Horststraße, nahe Heckenweg, brachen Unbekannte zwischen Sonntag (05.10.), Mitternacht und Montag (06.10.), kurz nach 07.00 Uhr das Schloss am Heck eines Firmenbullis, eines VW Crafter, auf. Die Täter stahlen mehrere Koffer mit Akku-Werkzeug im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags.

Auch an der Schulstraße, nahe der Straße Im Kamp, manipulierten Kriminelle das Schloss eines Firmenfahrzeugs, eines Fiat Ducato. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Montag, 06.45 Uhr. Die Diebe entwendeten Werkzeug der Marken Stihl und Hilti mit einem Wert im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Am Metelener Damm, zwischen den beiden Einmündungen der Straße Brookkamp, gelangten unbekannte Täter gewaltsam in den Innenraum eines VW Crafters, indem sie das Schloss öffneten. Aus dem Laderaum stahlen die Kriminellen in der Zeit zwischen Donnerstag (02.10.), 14.00 Uhr und Montag, 07.10 Uhr Werkzeuge im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags.

Und am Kreuzweg, nahe Nienborger Damm, versuchten Unbekannte in ein Firmenfahrzeug zu gelangen, indem sie am Schloss der Hecktür manipulierten. Der Versuch misslang. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 11.40 Uhr und Freitag, 20.30 Uhr. Der Schaden am Auto liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt zu diesen Taten und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ochtrup, Telefon 0255379356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell