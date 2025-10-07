PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Ochtrup (ots)

In Ochtrup sind seit Donnerstag (02.10.) fünf Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden.

An der Sommerstiege haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (04.10.) um kurz nach 01.15 Uhr einen weiß-blauen Ford Transit aufgebrochen, indem sie eine Scheibe einschlugen. Ein Zeuge wurde durch laute Geräusche geweckt. Der Ford stand in der Einfahrt eines Hauses. Der Zeuge beobachtet kurz darauf, wie sich drei dunkel gekleidete Personen von dem Wagen entfernten. Sie stiegen in ein Auto und fuhren in Richtung Vechtestraße davon. Die Autoaufbrecher stahlen ein Lasergerät sowie eine 3D-Anlage für Bagger. Der Wert liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei fahndete nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg.

An der Horststraße, nahe Heckenweg, brachen Unbekannte zwischen Sonntag (05.10.), Mitternacht und Montag (06.10.), kurz nach 07.00 Uhr das Schloss am Heck eines Firmenbullis, eines VW Crafter, auf. Die Täter stahlen mehrere Koffer mit Akku-Werkzeug im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags.

Auch an der Schulstraße, nahe der Straße Im Kamp, manipulierten Kriminelle das Schloss eines Firmenfahrzeugs, eines Fiat Ducato. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Montag, 06.45 Uhr. Die Diebe entwendeten Werkzeug der Marken Stihl und Hilti mit einem Wert im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Am Metelener Damm, zwischen den beiden Einmündungen der Straße Brookkamp, gelangten unbekannte Täter gewaltsam in den Innenraum eines VW Crafters, indem sie das Schloss öffneten. Aus dem Laderaum stahlen die Kriminellen in der Zeit zwischen Donnerstag (02.10.), 14.00 Uhr und Montag, 07.10 Uhr Werkzeuge im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags.

Und am Kreuzweg, nahe Nienborger Damm, versuchten Unbekannte in ein Firmenfahrzeug zu gelangen, indem sie am Schloss der Hecktür manipulierten. Der Versuch misslang. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 11.40 Uhr und Freitag, 20.30 Uhr. Der Schaden am Auto liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt zu diesen Taten und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ochtrup, Telefon 0255379356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 08:18

    POL-ST: Westerkappeln, Brand einer Scheune, Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

    Westerkappeln (ots) - Am Montagabend (06.10.) gegen 21.40 Uhr ist die Polizei über einen Brand in Westerkappeln an der Straße Oberdorf informiert worden. Als die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr am Brandort eintrafen, stand dort eine Scheune in Brand. Das Gebäude wurde als Lager für Strohballen genutzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Personen wurden ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:16

    POL-ST: Lienen, Autoaufbrüche, Rucksäcke gestohlen

    Lienen (ots) - In Lienen haben unbekannte Täter zwei Autos aufgebrochen. Am Ostbeverner Damm in Kattenvenne, nahe Brockweg, schlugen Kriminelle zwischen Donnerstag (02.10.), 21.20 Uhr und Montag (06.10.), 05.20 Uhr die rechte Seitenscheibe eines roten Opel Astra ein. Sie stahlen einen Rucksack mit Sportbekleidung und zwei Taschenlampen. An der Lengericher Straße, Höhe Ellerhooksweg und Am Waldrand, wurde ebenfalls eine ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:20

    POL-ST: Steinfurt, 10-Jähriger auf dem Schulweg mit Auto zusammengestoßen Leicht verletzt

    Steinfurt (ots) - Am Donnerstag (02.10.) gegen 13.15 Uhr fuhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Tecklenburger Straße, von der Liedekerker Straße kommend, entgegen der Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 21 rutschte der Junge mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem Ford Kuga, der die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren