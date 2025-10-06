PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Lienen, Autoaufbrüche, Rucksäcke gestohlen

Lienen (ots)

In Lienen haben unbekannte Täter zwei Autos aufgebrochen. Am Ostbeverner Damm in Kattenvenne, nahe Brockweg, schlugen Kriminelle zwischen Donnerstag (02.10.), 21.20 Uhr und Montag (06.10.), 05.20 Uhr die rechte Seitenscheibe eines roten Opel Astra ein. Sie stahlen einen Rucksack mit Sportbekleidung und zwei Taschenlampen. An der Lengericher Straße, Höhe Ellerhooksweg und Am Waldrand, wurde ebenfalls eine Autoscheibe beschädigt. Unbekannte öffneten die Scheibe eines schwarzen VW Golf, und zwar am Samstag (04.10.) in der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr. Gestohlen wurde ebenfalls ein Rucksack. Die Polizei ermittelt in den Fällen, Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

