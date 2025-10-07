PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Brand einer Scheune, Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Westerkappeln (ots)

Am Montagabend (06.10.) gegen 21.40 Uhr ist die Polizei über einen Brand in Westerkappeln an der Straße Oberdorf informiert worden.

Als die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr am Brandort eintrafen, stand dort eine Scheune in Brand. Das Gebäude wurde als Lager für Strohballen genutzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 150.000 Euro beziffert.

Am Einsatzort wurde durch Zeugen eine verdächtige Person beobachtet. Zur weiteren Klärung wurde der 19-jähriger Mann aus Westerkappeln durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zur Brandursache und zum Tatverdächtigen dauern an. Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Bereich des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren in Verbindung zu setzen: Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

