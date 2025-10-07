POL-ST: Lienen, Seitenscheibe eingeschlagen, Diebstahl aus einem Auto

Ochtrup (ots) - In Ochtrup sind seit Donnerstag (02.10.) fünf Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden. An der Sommerstiege haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (04.10.) um kurz nach 01.15 Uhr einen weiß-blauen Ford Transit aufgebrochen, indem sie eine Scheibe einschlugen. Ein Zeuge wurde durch laute Geräusche geweckt. Der Ford stand in der Einfahrt eines ...

