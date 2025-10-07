PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Seitenscheibe eingeschlagen, Diebstahl aus einem Auto

Lienen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (02.10.), 21.20 Uhr bis Montagmorgen (06.10.), 05.20 Uhr war ein Opel Astra am Ostbeverner Damm, kurz vorm Brockweg auf einem Privatgrundstück geparkt. In der Zeit wurde hinten rechts eine Seitenscheibe eingeschlagen, und es wurden persönliche Gegenstände gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

