Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Öffentlichkeitsfahndung

Gestohlene Bankkarte eingesetzt

Greven (ots)

Nach dem Diebstahl eines Portemonnaies mit anschließender Geldabhebung mit der gestohlenen Bankkarte suchen wir den Tatverdächtigen jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos. Der Täter hat im März dieses Jahres in Greven ein Portemonnaie entwendet. Mit der darin befindlichen Bankkarte hat er in der Folge 860 Euro abgehoben. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zu dem Tatverdächtigen. Deshalb wird jetzt im Fahndungsportal der Polizei NRW nach ihm gefahndet. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455. Hier geht's zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/182482

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell