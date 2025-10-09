PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Emsdetten, Kind durch Hund verletzt, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (08.10) ist ein Junge durch den Biss eines Hundes verletzt worden.

Der 12-Jährige aus Emsdetten stand gegen 13.00 Uhr an der Fußgängerampel der Kreuzung Westumer Landstraße/ Amtmann-Schipper-Straße. Neben dem Jungen stand eine Frau mit ihrem angeleinten Hund. Plötzlich und unvermittelt biss der Hund dem Jungen in die Wade. Die Hundehalterin entschuldigte sich und setzte ihren Weg fort.

Der 12-Jährige wurde durch den Biss verletzt und musste später im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Halterin des Hundes machen können.

Die Frau wird auf etwa 40 Jahre alt geschätzt. Sie hatte kurze Haare, trug eine Brille und war bekleidet mit einem dunklen Mantel. Der Hund war etwa 40 Zentimeter groß und hatte mittelbraunes kurzes Fell.

Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon: 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

