POL-ST: Altenberge, Brand in Scheune, Keine Verletzten

Altenberge (ots)

Die Polizei ist am späten Mittwochabend (08.10.) gegen 23.30 Uhr zu einem Scheunenbrand an der Straße Hohenhorst, nahe der L510, gerufen worden. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, stieß Rauch aus dem Dach der Scheune. In dem Gebäude, zu dem auch die Scheune gehört, befinden sich zwei Wohnungen. Außerdem grenzt ein Wohnhaus an. Der Brand entstand ersten Erkenntnissen zufolge im Dachstuhl der Scheune. Die Ursache ist noch unbekannt. Das Feuer griff nicht auf andere Gebäudeteile über. Ein Zeuge war durch Brandgeruch wach geworden. Alle Bewohner konnten die Gebäude rechtzeitig verlassen, es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags. Die Straße vor dem Anwesen wurde für die Löscharbeiten gesperrt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe eines Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

