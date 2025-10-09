PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Schulwegunfall, 8-jähriges Mädchen leicht verletzt

Ibbenbüren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Mettinger Straße/Velper Straße in Laggenbeck ist am Mittwochmorgen (08.10.) gegen 07.40 Uhr ein 8-jähriges Mädchen leicht verletzt worden. Das Mädchen aus Ibbenbüren fuhr zunächst auf der Velper Straße in Richtung Mettinger Straße. Dann wollte es nach links auf die Mettinger Straße abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt kam von links ein Bus, der von einem 25-Jährigen aus Lengerich gefahren wurde und der in auf der Mettinger Straße in Richtung Mettingen fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, die 8-Jährige wurde leicht verletzt. Sie wurde vor Ort ambulant versorgt. Der Busfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

