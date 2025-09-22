PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer kollidiert mit anfahrendem Pkw

Neuss (ots)

Am Freitag,19. September, ist es an der Bedburger Straße in Neuss-Erfttal zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 68-Jähriger leicht verletzt wurde. Dieser war nach bisherigem Stand der Erkenntnisse gegen 18.10 Uhr auf der Fahrbahn gefahren, als ein am rechten Straßenrand geparktes Fahrzeug unvermittelt nach links ausscherte. Der Radfahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern, prallte gegen den Pkw und kam zu Fall, wobei er sich verletzte. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergab sich seitens der Polizei der Verdacht, dass der Fahrer des Autos unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete diese Annahme, weshalb der Fahrer auf eine Polizeiwachte gebracht wurde. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Des Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Der Unfall zeigt, wie Alkohol die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen kann. Schon geringe Mengen wirken sich auf die Fahrtauglichkeit aus und können im Zusammenhang mit einem Unfall zum Entzug der Fahrerlaubnis führen. Zudem gefährdet jeder, der ein Kraftfahrzeug im berauschten Zustand führt, das eigene Leben sowie das anderer Verkehrsteilnehmer. Nehmen Sie daher Rücksicht, üben Sie Verantwortung und verzichten Sie auf Alkohol am Steuer.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

