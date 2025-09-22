Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte räumen Autos in Grimlinghausen aus

Neuss (ots)

In der Zeit von Freitag, 19. September, 21 Uhr, bis Samstag, 20. September, 11 Uhr, wurde offenbar ein Pkw in einer Tiefgarage an der Volmerswerther Straße im Neusser Stadtteil Grimlinghausen aufgebrochen. Es wurden mehrere Gegenstände erbeutet, darunter auch ein Portemonnaie. Im etwa selben Zeitraum wurden ebenfalls Gegenstände aus einem weiteren Pkw gestohlen, welcher ebenfalls an der Volmerswerther Straße abgestellt worden war. Auch hier wurde eine Geldbörse sowie weitere Gegenstände entwendet. Ein Teil der Beute wurde später im Bereich des Spielplatzes Jakob-Herbert-Straße aufgefunden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der räumlichen Nähe kann ein Zusammenhang zwischen den Taten bislang nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Das Auto ist kein Safe! Achten Sie stets darauf, Ihr Auto abschließen und alle Fenster zu schließen, wenn Sie es abstellen. Lassen Sie keine Gegenstände von Wert im Auto - schon gar nicht so, dass Sie von außen sichtbar sind! Räume Sie ihr Auto aus, bevor es andere tun.

