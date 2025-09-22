PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann auf offener Straße ausgeraubt

Neuss (ots)

Am Mittwochnachmittag, 17. September, wurde ein 26-Jähriger gegen 16:45 Uhr im Bereich der Furtherhofstraße im Neusser Stadtteil Vogelsang offenbar ausgeraubt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hielt der Neusser sich auf dem dortigen Kirmesplatz auf, als er von drei männlichen Personen gestellt wurde. Eine davon führte Augenscheinlich ein Messer mit sich, während die andere einen Gegenstand zeigte, bei dem es sich möglicherweise um eine Schusswaffe oder ein entsprechendes Imitat handeln könnte. Die Tatverdächtigen forderten den 26-Jährigen auf, Mobiltelefon und Geldbörse herauszugeben, was dieser tat. Anschließend entfernten sich die Unbekannten in Richtung der Straße Am Pappelwäldchen. Der Neusser wurde nicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es sich bei dem Raub um eine Beziehungstat handeln könnte. Zeugen, die hilfreiche Angaben machen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werde: Die Person mit dem Messer soll ein weißes T-Shirt getragen haben sowie durch Tattoos am Arm aufgefallen sein. Der Mann mit der möglichen Schusswaffe sei muskulös und schwarzhaarig gewesen und habe ein rötlich-braunes Cargohemd getragen. Der dritte gesuchte war mit einem grünen Pullover sowie einer grauen Jogginghose bekleidet, er war mit einem E-Scooter unterwegs.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

