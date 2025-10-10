Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Schulwegunfall, 6-Jähriger leicht verletzt

Ibbenbüren (ots)

An der Laggenbecker Straße ist es am Donnerstag (09.10.) gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 6-Jähriger aus Ibbenbüren leicht verletzt wurde.

Ein Bus fuhr auf der Laggenbecker Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 69 stieg der 6-Jährige aus dem Bus aus und überquerte die Straße. In diesem Moment fuhr eine 27-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren mit einem blauen Audi A3 an dem Bus vorbei. Ersten Erkenntnissen zufolge weichte die 27-Jährige noch aus, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Junge wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell