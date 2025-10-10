Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Schulwegunfall, 12-Jähriger leicht verletzt

Mettingen (ots)

Bei einem Schulwegunfall ist am Donnerstagmorgen (09.10.) gegen 07.30 Uhr ein 12-jähriger Junge aus Mettingen leicht verletzt worden.

Zunächst fuhr ein 65-jähriger Autofahrer aus Mettingen mit einem blauen VW Tiguan auf der Von-Ketteler-Straße. Er wollte dann nach rechts in ein Grundstück einbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge scherte er dazu ein Stück nach links aus. In diesem Moment kam dem Autofahrer der 12-Jährige auf seinem Fahrrad entgegen. Es kam zur Kollision.

Der Junge wurde leicht verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

