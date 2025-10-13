Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brand im Mehrfamilienhaus, zwei Personen verletzt

Lengerich (ots)

Am Samstag (11.10.) um 13.25 Uhr wurde die Polizei in Lengerich zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus an der Theodor-Storm-Straße gerufen.

Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Nach ersten Ermittlungen war der Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss entstanden. Die Bewohner konnten über eine Leiter, die Nachbarn zur Verfügung stellten, über den Balkon die Wohnung verlassen.

Die 56-jährige Bewohnerin der Wohnung und der 13-jährige Familienangehörige wurden durch den Brand verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die ausgebrannte Wohnung kann derzeit nicht mehr bewohnt werden. Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Brandschadens dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell