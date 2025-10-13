PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Rheine, Einbrüche in mehrere Gartenlauben An der Sonnenstraße

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in mehrere Gartenlauben des Kleingartenvereins an der Sonnenstraße eingebrochen. Die Tatzeiträume liegen jeweils zwischen Freitag (10.10.), 18.00 Uhr beziehungsweise 20.00 Uhr und Samstag (11.10.), 09.00 Uhr. In mindestens drei Parzellen wurden Fenster der Lauben aufgedrückt. Aus den Gartenlauben stahlen die Unbekannten jeweils Bargeldsummen, zwischen einem niedrigen zweistelligen und einem mittleren dreistelligen Eurobetrag. In der Küche einer Laube wurde gekocht. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

