POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Radfahrer gerät gegen einen Wohnwagen

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (11.10.) gegen 13.05 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus Westerkappeln mit seinem Pedelec die Straße Dörnebrink in Richtung Laggenbecker Straße. In Höhe der Unterführung wollte er von dem Fußweg auf den Radweg, der sich auf der Fahrbahn befindet, wechseln. In gleicher Richtung fuhr gleichzeitig ein schwarzer Volvo, der einen Wohnanhänger zog. Der Radfahrer geriet beim Wechsel auf den Radweg aus dem Gleichgewicht und stieß seitlich gegen den hinteren Teil des Wohnwagens. Durch den dann anschließenden Sturz verletzte der 75-Jährige sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

