POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen Reifen beschädigt

Rheine (ots)

An der Wehrstraße haben Kriminelle zwischen Freitag (10.10), 23.00 Uhr und Samstag (11.10.), 06.45 Uhr die Heckscheibe eines grauen VW Passat eingeschlagen. Es wurden mehrere Gegenstände aus dem Wagen gestohlen - unter anderem mehrere Kisten und eine Tasche. Außerdem beschädigten die Täter die Reifen des Autos. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

