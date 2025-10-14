PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Wohnwagen ausgebrannt Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Auf einer Wiese an der Goldbergstraße in Dutum ist in der Nacht zu Freitag (10.10.) zwischen 20.00 Uhr am Donnerstagabend und 08.00 Uhr am darauffolgenden Morgen ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Der Wohnwagen stand auf einer Wiese auf Höhe der Hausnummer 68. Wie er in Brand geriet, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Wache in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 12:20

    POL-ST: Rheine, Unbekannte dringen in Wohnhaus ein, vier Täter Von Geschädigtem überrascht

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitagabend (10.10.) durch eine Seitentür in ein Wohnhaus an der Industriestraße in Mesum, nahe der B481, gelangt. Sie wurden von dem Geschädigten überrascht und flüchteten. Gegen 19 Uhr klingelte es zunächst an der Tür des Geschädigten. Dieser konnte an der Tür keine Personen feststellen. Nach kurzer Zeit betrat er ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:02

    POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen Reifen beschädigt

    Rheine (ots) - An der Wehrstraße haben Kriminelle zwischen Freitag (10.10), 23.00 Uhr und Samstag (11.10.), 06.45 Uhr die Heckscheibe eines grauen VW Passat eingeschlagen. Es wurden mehrere Gegenstände aus dem Wagen gestohlen - unter anderem mehrere Kisten und eine Tasche. Außerdem beschädigten die Täter die Reifen des Autos. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine: Telefon ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:01

    POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfallflucht Fahrgast im Bus verletzt

    Ibbenbüren (ots) - Am Mittwoch (08.10.) gegen 15.20 Uhr bog ein Fahrzeug von der Permer Straße nach links in die Mettinger Straße ab. Der Pkw nahm einem Bus die Vorfahrt, der auf der Mettinger Straße in Richtung Mettingen fuhr. Eine Kollision zwischen den Fahrzeugen konnte aufgrund einer Vollbremsung des Busfahrers verhindert werden. Durch das Bremsmanöver ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren