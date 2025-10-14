Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Wohnwagen ausgebrannt Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Auf einer Wiese an der Goldbergstraße in Dutum ist in der Nacht zu Freitag (10.10.) zwischen 20.00 Uhr am Donnerstagabend und 08.00 Uhr am darauffolgenden Morgen ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Der Wohnwagen stand auf einer Wiese auf Höhe der Hausnummer 68. Wie er in Brand geriet, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Wache in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

