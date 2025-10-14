Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckerei Trinkgeldkasse gestohlen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag (11.10.), 12.00 Uhr und Montag (13.10.), 06.30 Uhr in einer Bäckerei am Friedrich-Ebert-Ring am Stadtberg eingebrochen. Die Bäckerei liegt an einem größeren Parkplatz. Die Täter hebelten den Spuren zufolge die Haupteingangstür auf und stahlen dann eine Trinkgeldkasse. Außerdem durchwühlten sie einen Schrank. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine: Telefon 05971/938-4215.

