Etwa 15.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstag bei einem Unfall in Unlingen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr. Der 39-Jährige fuhr mit seinem Fiat im Finkenweg und bog nach links in den Lerchenweg ab. Dabei übersah er die von rechts kommende 35-Jährige in ihrem Skoda. Die hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Fahrerin des Skoda erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

