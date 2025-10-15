Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/A7 - Zu dicht aufgefahren

Im Baustellenbereich kam es am Dienstag auf der A7 zu einem Unfall mit drei Beteiligten.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit ihrem VW Mietwagen auf der Autobahn in Richtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Heidenheim und Giengen, bei km 813, stockte der Verkehr im Baustellenbereich. Den langsamen Verkehr bemerkte die VW-Fahrerin wohl zu spät. Sie war mit einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h auf der rechten Fahrspur unterwegs. Dort hatte ein Sattelzug die Geschwindigkeit verringert. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich die Fahrerin nach links aus. Da auch dort ein 31-Jähriger mit einem VW Caddy langsam fuhr, steuerte die 30-Jährige zwischen den beiden Fahrzeugen durch. Dabei kam es jeweils zum seitlichen Kontakt und es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an dem VW Mietwagen schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro. Die Höhe des Schadens an dem VW Caddy wird auf rund 2.000 Euro und der am Lkw auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Mietwagen musste abgeschleppt werden.

