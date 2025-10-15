Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Zimmerbrand

Einsatzkräfte rückten am Dienstag zu einem Brand in Heidenheim a.d. Brenz aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 14 Uhr meldete ein Zeuge starken Rauch aus einem Gebäude in der Härtsfeldstraße. Der drang im ersten Obergeschoß über ein geöffnetes Fenster nach Draußen. Feuerwehr und Polizei rückten an. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu dem Zimmer, wo es brannte und löschte das Feuer. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich niemand mehr dort auf. Der Bewohner konnte sich wohl noch vor Eintreffen der Rettungskräfte durch einen Sprung aus dem Fenster selbst retten. Nachdem das Feuer aus war, hatte die Feuerwehr das Gebäude gelüftet. Von den weitere Bewohnern wurde niemand verletzt. Sie konnten wieder in das Gebäude zurückkehren. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der 48-jährige Bewohner zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Wie hoch der Sachschaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Die Feuerwehr aus Heidenheim war mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Zudem waren mehrere Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

++++1988899

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

