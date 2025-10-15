PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - E-Bike gestohlen
Von Montag auf Dienstag wurde das Rad aus einer Gartenhütte in Donzdorf gestohlen.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich in der Hauptstraße. In den Nachtstunden gelangte der unbekannte Täter auf das Grundstück. Zunächst hebelte er die Holztür an der Gartenhütte auf. Danach durchtrennte er das Spiralschloss, mit das E-MTB gesichert war. Der Geschädigte konnte lediglich sagen, dass es sich um ein rotes Mountainbike mit der Aufschrift Alfa Romeo F1 Team handelte.

+++++++ 1989075 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren