Von Montag auf Dienstag wurde das Rad aus einer Gartenhütte in Donzdorf gestohlen.

Der Diebstahl ereignete sich in der Hauptstraße. In den Nachtstunden gelangte der unbekannte Täter auf das Grundstück. Zunächst hebelte er die Holztür an der Gartenhütte auf. Danach durchtrennte er das Spiralschloss, mit das E-MTB gesichert war. Der Geschädigte konnte lediglich sagen, dass es sich um ein rotes Mountainbike mit der Aufschrift Alfa Romeo F1 Team handelte.

