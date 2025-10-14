Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Busfahrer wird angegriffen

Am Freitag konnte griff ein Jugendlicher in Heidenheim beherzt ein.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag um kurz vor 14 Uhr. Ein 59-Jähriger stieg in einen Bus ein und beschwerte sich wohl beim Busfahrer, dass der Bus Verspätung hatte. Außerdem zog der Mann den Busfahrer gegen eine Plexiglasscheibe und griff ihn am Hals. Durch das aggressive Verhalten, wurde ein 16-Jähriger auf die Situation aufmerksam. Dieser griff ein und trennte die beiden Parteien auseinander. Als der 59-Jährige aus dem Bus stieg, beschädigte er wohl noch die Tür. Der Mann versuchte zu flüchten. Er konnte durch den 36-jährigen Busfahrer und den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der alkoholisierte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung rechnen. Der Busfahrer erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

++++1963358

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

