Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Jugendliche werfen Steine
Am Montagabend warfen drei Jugendliche Steine auf vorbeifahrende Autos in Ehingen.

Ulm (ots)

Um kurz nach 20 Uhr war die 59-Jährige auf der Biberacher Straße in Ehingen unterwegs. Auf der Höhe der Mörikestraße warfen Personen Steine auf ihr Auto. Ein Stein prallte gegen die Motorhaube wodurch ein Schaden entstand. Die Frau versuchte noch den Jugendlichen hinterherzufahren, diese waren aber bereits verschwunden. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am BMW beträgt etwa 1.500 Euro. Bei den jungen Männern soll sich um drei Jugendliche im Alter von etwa 15-16 Jahren gehandelt haben. Einer hatte eine hellblaue Bomberjacke an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ehingen unter der Telefonnr. 07391/588-0 entgegen.

++++ 1983465

Rückfragen bitte an:

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

