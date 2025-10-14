Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auf Pannenfahrzeug aufgefahren

Am Montag verletzte sich eine 71-Jährige bei einem Unfal bei Ehingen.

Die 71-Jährige fuhr gegen 6 Uhr auf der B311 von Deppenhausen in Richtung Ehingen. Aufgrund eines technischen Defekts wurde ihr Fahrzeug immer langsamer und sie kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ein 71-jähriger BMW-Fahrer erkannte den Ford wohl zu spät und fuhr auf diesen auf. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt vor ihrem Auto und wurde frontal von diesem erfasst. Hierbei schleuderte sie auf die Gegenfahrbahn. Beide Fahrzeuglenker verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst verbrachte sie in umliegende Kliniken. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Verkehrsdienst Laupheim schätzt den Gesamtschaden auf etwa 40.000 Euro. Die B311 war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

